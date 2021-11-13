99467 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في ميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14946 طنا تشمل: 2406 طن رمل و6240 طن يوريا و6300 طن سوبر فوسفات.

46753 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46753 طنا تشمل: 10772 طن قمح و10202 طن ابلاكاش و13100 طن فول صويا و1827 طن حديد و10852 طن خردة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 970 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «ثوم وريحان وبصل وشمر وزيتون وكركديه ولب» وفواكه «رمان وفراوله» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وأمريكا وإيطاليا وكرواتيا ومالطا وسنغافورة وبلجيكا وإنجلترا وألمانيا وسلوفينيا.

99467 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 662 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1328 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 99467 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92095 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2668 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1444 شاحنة.