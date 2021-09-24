توقعات طقس 72 ساعة.. لطيف ليلا على البلاد حتى شمال الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة، من السبت 25 سبتمبر حتى الاثنين 27 سبتمبر، حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأوضح خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة وفق الموقع الإلكتروني لهيئة الأرصاد، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 26 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 27 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.