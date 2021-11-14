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حظك اليوم برج العقرب 14-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:17 ص | الأحد 14 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته القوية والغيورة على الأشخاص المقربين منه، كما يعرف عنه انه برج يتسم بقدرته الكبيرة على التعبير عن مشاعره بطرق مختلفة ومبتكرة، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تناغم الشمس والقمر يمدك اليوم بالحماس ويعدك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

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