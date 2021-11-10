حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 10-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب شخصيته الغيورة والشكاكة، كما يتميز بأنه شخص ذكي جدا وحساس وقائد ماهر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة في حل مشكلاتك المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

اليوم تجنب المواجهات العنيفة، وحاول أن تتفاهم بهدوء من أجل إيجاد حل لمشكلة عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.