المترو عن أكشاك لقاح كورونا: «الناس كانت بتدخل المحطة عشان تطعم وبس»

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن أن اليوم الأول من مبادرة التطعيم باللقاحات المضادة لوباء كورونا، داخل محطات مترو الأنفاق، شهد إقبالا كبيرا وتزاحما شديدا من المواطنين، قائلا: «الناس كانت بتدخل محطة المترو عشان تطعم وبس، وهي مش هتستخدم المترو بالأساس»، موضحا أن أكشاك التطعيم، التي وفرتها وزارة الصحة بمحطات مترو الأنفاق، متواجدة بأماكن قبل بوابات التذاكر وليس بعدها، ولهذا كان من السهل على المواطنين الإقدام على التطعيم دون حتى أن يضطروا إلى شراء تذكرة.

مترو الأنفاق: أكشاك التطعيم ستتواجد بالمحطات المزدحمة بالركاب

وأضاف «عبدالهادي»، في مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقدميه الإعلامية لبنى عسل، أنه من المقرر أن يتواجد أكشاك التطعيم بمحطات المترو المشهورة بارتفاع كثافتها العالية من الركاب، مثل محطات (التحرير، شبرا الخيمة، كلية الزراعة) وغيرها.

مترو الأنفاق: عمل أكشاك التطعيم يبدأ يوميا في تمام الـ12 ظهرا

وأشار المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إلى أن مواعيد العمل في تلك الأكشاك تبدأ يوميا من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 6 مساء، موضحا أن الحملة بدأت عملها اليوم، في محطة مترو السادات باتجاهي حلوان والمرج، بمشاركة وتواجد فريق عمل كامل من قبل وزارة الصحة، يقوم بتسجيل المواطنين عبر بطاقاتهم الشخصية وإعطائهم رقما وتطعيمهم في الحال دون انتظار أو تحديد موعد أخر لتلقي اللقاح بعد تسجيل بياناتهم.

وشرح طريقة سير تلقي اللقاحات داخل محطات المترو، موضحا أن الهيئة تقوم باستخدام إذاعتها الداخلية لتنويه المواطنين بوجود كشك للتطعيم بداخل المحطة لمن يرغب في التطعيم منهم، متابعا: «من خلال الإذاعة الداخلية للمترو بنعلم الركاب بوجود نقاط لتلقي لقاحات كورونا، ولدينا فريق عمل من العلاقات العامة والإعلام متواجدين لمساعدة المواطنين في تلقي اللقاح وتسجيل أنفسهم».