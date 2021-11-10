فتاة التجمع: المتحرش أنكر أمام النيابة.. قال مش أنا

كشفت رانيا سليمان، ضحية التحرش علي يد سائق بمنطقة الحصري بأكتوبر التي عرفت بواقعة «التحرش بفتاة التجمع»، في تصريحات لـ«الوطن» عن أنها تعرفت على المتهم بالتحرش بها في أثناء العرض أمام النيابة العامة خلال جلسة سماع أقوالها عن واقعة التحرش التي تعرضت لها، وشرحت الفتاة الواقعة وكيفية توثيق الجريمة بالصور بهاتفها المحمول وقت جلوسها بجانب السائق.

المتهم بالتحرش بفتاة التجمع ينكر الواقعة

وقالت إن المتهم أنكر التحرش بها أمام جهات التحقيق، قائلا: «محصلش ومش أنا»، رغم أنها استطاعت التعرف عليه من بين أكثر من شخص، خلال العرض القانوني في النيابة العامة ، وأنها كانت تستقل سيارة ميكروباص من منطقة الحصري في أكتوبر إلى منزلها في التجمع الخامس بالقاهرة، وخلال وجودها في المقعد المجاور لسائق السيارة كان المتهم يتحسس جسدها بيديه مرات متكررة، لكنها نجحت في توثيق الجريمة قبل أن ينتبه السائق لها ويشاهد هاتفها والكاميرا مفتوحة وخطفت الفتاة حقيبتها واستطاعت النزول من السيارة وبعد ذلك ألقت الشرطة القبض على المتهم بالتحرش بفتاة التجمع.

ضحية التحرش تكذب رواية المتهم

وقضت ضحية التحرش رانيا سليمان عدة ساعات أمام النيابة العامة، وتعرفت الفتاة على المتهم من بين عدد من الأفراد خلال العرض القانوني بالنيابة العامة، وحاول المتهم بالتحرش بفتاة التجمع التنصل من جريمته مدعيًا أنه لم يشاهد المجني عليها من قبل، لكن الفتاة كذبت روايته قدمت الأدلة على صحة روايتها وأنها صورته وقت أن كان يتحسس جسدها بيده وهي جالسة بجانبه على المقعد الأمامي في سيارته الميكروباص.

صور توثق جريمة التحرش بفتاة التجمع

وسلمت الفتاة مجموعة من الصور التي توثق الجريمة إلى النيابة العامة، التي قررت التحفظ عليها وضمها في ملف القضية كدليل إدانة للمتهم المتحرش بفتاة التجمع.