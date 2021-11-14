إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بجنوب سيناء

أصيب خمسة أشخاص بإصابات مختلفة، إثر وقوع حادثي سير بمدن محافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغين منفصلين، يفيدان وقوع حادثي طريق، الأول تلقاه اللواء شريف من قسم شرطة رأس سدر يفيد وقوع تصادم بين السيارة رقم «7549 ف ق ص»، والسيارة رقم «7939 ط ج ص»، أمام مستودع أنابيب في أبو صويرة.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، هم محمد متولي محمد، 48 سنة، مصاب بكسر مفتوح بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديده بالظهر، وهاني عطية محمد، 42 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة، ويوسف هاني عطية، 11 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، وجميعهم يقيمون في محافظة الشرقية.

ونُقل المصابون إلى مستشفى رأس سدر، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالجواد، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

انقلاب سيارة قبل مدخل مدينة دهب

أما البلاغ الثاني فتلقاه مدير أمن جنوب سيناء من شرم الشيخ، ويفيد انقلاب سيارة ملاكي قبل مدينة دهب بنحو 10 كيلو مترات، ما أسفر إصابة اثنين، هما محمد عزت عيد عبده، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، 31 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجروح متعددة بالوجه، ومحمد حجازي سعد، 20 سنة، مصاب بكسر بالساق اليسرى.

ونُقل المصابان إلى مستشفي شرم الشيخ، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.