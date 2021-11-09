مستشفيات جامعة بنها تنظم حملة لتفعيل قانون التدخين

نظمت إدارة مستشفيات جامعة بنها، بالتنسيق مع المحافظة ندوة تعريفية عن التدخين وأضراره، ضمن سلسلة ندوات عن أضرار التدخين على الصحة العامة وآثار التدخين السلبي على المحيطين بالشخص المدخن، وتفعيل قانون مكافحة التدخين الصادر عن مجلس الوزراء بتفعيل الغرامات على الأشخاص المدخنين داخل المنشآت الصحية والحكومية، وذلك في ظل توجيهات الدولة ورئيس مجلس الوزراء للقضاء والحد من التدخين داخل المؤسسات والهيئات الحكومية والمنشآت الصحية ومن أجل بيئة صحية أفضل.

المبادرة تحت رعاية وحدة الكوارث

جاء ذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وتحت إشراف المهندسة أن ناجي رئيس وحدة الأزمات والكوارث بمستشفيات جامعة بنها.

رأي الدين والطب في التدخين

من جانبه قال الدكتور محمد الأشهب، عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة بنها الجامعي، أن الندوة تناولت رأي الطب والدين في التدخين ومخاطره على الصحة العامة، موضحًا أن وحدة الأزمات والكوارث بمستشفيات جامعة بنها قد قامت على مدار الثلاث سنوات الماضية بعقد سلسلة من التدريبات للعاملين بالمستشفى عن طرق السلامة العامة ومكافحة الحريق والإخلاء وكيفية التعامل مع الأزمات.

وأوضح «الأشهب»، أن السلسلة شملت أعضاء هيئة التمريض والعمال وأفراد الأمن بإجمالى 1493 متدرب في حين أنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي، جرى عقد 124 دورة تدريبية للعاملين بالمستشفى.

وأضاف «الأشهب»، أن حملة القضاء والحد من التدخين داخل المنشآت الصحية والحكومية من المبادرات الهامة التي تتبناها الدولة لأن التدخين سبب جميع المشاكل الصحية والنفسية والسلوكية للأفراد وأيضا يزيد من نسبة التلوث في البيئة.

مستشفى صديقة للبيئة بلا تدخين

من جانبه أكد الدكتور عمرو الدخاخني، أن الرؤية والرسالة لمستشفيات جامعة بنها ليس الهدف منه السعي لتقديم خدمة طبية فقط ولكن القدرة على توفير بيئة صحية آمنة لجميع المرضى والمترددين على مستشفياتها وعياداتها، ونسعى جاهدين لجعل المستشفى خالية من التدخين «مستشفى صديقة للبيئة بلا تدخين ».