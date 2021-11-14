الإسماعيلية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لسقوط الأمطار

بدأت مراكز محافظة الإسماعيلية الاستعداد لسقوط الامطار برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى خلال الأيام الحالية، بالتزامن مع سوء حالة الطقس التي ضربت بعض المحافظات.

وبدأت مراكز ومدن المحافظة الأسبوع الماضي العمل على تسليك البالوعات الموجودة في كل الطرق، لتسهيل صرف مياه الأمطار وعدم تراكمها.

كما وضعت المراكز والمدن خطط انتشار لسيارات رفع المياه من الأماكن التي تتجمع فيها مياه الامطار حال سقوطها بشدة، مشيرة إلى مراجعة الخطط بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

رئيس مركز التل الكبير: مستعدون لسقوط الأمطار

وقال المهندس أحمد العايدي، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، إن العمل مستمر في تجهيز شبكة الصرف بالمدينة لمواجهة أمطار الشتاء، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه بالتوازي مع أعمال تجهيز الصرف يتم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات في الشوارع والأماكن الاكثر ازدحاماً بالقمامة.

وأشار «العايدي» إلى نشر جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل للتعامل مع أي تجمعات للمياه وسحبها فورا فى حال سقوط الأمطار .

طوارئ في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ في كل المراكز والمدن، بالتزامن مع سوء حالة الطقس اليوم التي ضربت بعض المحافظات.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتشكيل غرفة عمليات مركزية، على أن تضم المحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديرية أمن الإسماعيلية ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة بالإسماعيلية وشركة كهرباء القناة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأمر اللواء شريف بشارة بسرعة التعامل والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ، كما راجع بشارة خطة انتشار السيارات لرفع المياه حال سقوط أي أمطار سواء داخل المدينة أو المراكز والمدن