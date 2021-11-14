تحرير 144 قضية مخدرات وتنفيذ 52865 حكما قضائيا في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

جرى ضبط 49 سلاحًا ناريًا، بحوزة 38 متهمًا، وتشكيل عصابي ضم 6 متهمين، ارتكبوا 5 حوادث متنوعة، وأيضًا تنفيذ 52865 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 14 بلطجيًا و150 تاجرًا ومتعاطيًا للمخدرات

وتم ضبط 144 قضية مخدرات بحوزة 150 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 148,704 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,170 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,900 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,850 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 801 جرام.

كمية من مخدرة الشابو وزنت 772 جراما.

كمية من مخدرة الهيدرو وزنت 80 جراما.

793 قرصا مخدرا.

ضبط 14 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و305 دراجات نارية مخالفة، وضبط 22704 مخالفات مرورية.

فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.