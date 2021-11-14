إزالة 94 تعديا على أملاك الدولة في مركزين بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 41 حالة تعد على الموارد المائية والري ، كما تم إزالة 53 حالة تعد على مصارف الري بمركز أبوقرقاص، منها 50 حالة تعد على أملاك الدولة بقرية نزلة اسمنت، و3 حالات تعد على مصارف ري شرق قرية اتليدم بمركز ابوقرقاص، بالإضافة لإزالة حالة في المهد وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء.

وقف بناء مخالف بقرية قلوصنا بسمالوط

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال بناء مخالف لحالتين بدون ترخيص بقرية قلوصنا، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية كل بنطاق مركزه، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية من حيث رفع تراكمات القمامة والاهتمام بكفاءة منظومة النظافة العامة، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذ التعليمات بتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وحررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 30 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالمرور على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي ومواقف السيارات ووسائل النقل العامة، بالإضافة للمرور على الشوارع الرئيسية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والإشغالات والعمل على إزالة المخالفات وتطبيق أحكام القانون.