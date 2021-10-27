أسماء أبو اليزيد تشارك في برومو افتتاح «الكباش» برقصات البالون الطائر

تشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد في تصوير «برومو» يُعرض في حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر.

يتضمن «البرومو» مشاركة عدد من الفتيات يرتدين فساتين باللون الأحمر ويرقصن داخل إحدى رحلات البالون الطائر في السماء من أعلى نقطة في البر الغربي.

يأتي ذلك، تمهيدًا لعرض «البرومو» ضمن فيلم مُسجل سيتم عرضه في حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك في 4 نوفمبر المقبل.

رقصات البالون الطائر

وأوضح خالد سيلمان - مصور فوتوغرافي ورافق رحلات البالون - أنه تم تصوير «برومو» لإحدى رحلات البالون الطائر على متنها عدد من الفتيات يرقصن ويرتدين فساتين باللون الأحمر أثناء تحليق البالون في السماء، وظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد في رحلة بالون طائر أخرى وتم تصويرها أثناء الإقلاع.

وقام منظمو حفل طريق الكباش بتصوير «برومو» رحلات البالون الطائر خلال الفترات الماضية ليتم عرضه ضمن احتفالية افتتاح طريق الكباش، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات الهامة المحلية والدولية.

إطلالة مميزة لـ أسماء أبو اليزيد

ونشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورًا جديدة لها خلال زيارتها لمحافظة الأقصر، على صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من أمام معبد الأقصر، وأخرى وهي تلتقط صور «السيلفي» من داخل معبد الأقصر.

كما نشرت عدد من الصور أمام كورنيش النيل من خلف معبد الأقصر، بإطلالة بسيطة ارتدت فيها جيبة قصيرة باللون الأحمر، ونسقت معها بلوزة باللون الأبيض.