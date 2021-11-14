الداخلية تضبط موادا مخدرة بقيمة 1.5 مليون جنيه في الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم باب شرقي بالإسكندرية، استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

ضبط تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية - لاثنين منهم معلومات جنائية - تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على العملاء، مُتخذين من دائرة قسم باب شرقي بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

مواد مخدرة بقيمة 1.5 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وضبط بحوزتهم «150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام «مخبأة داخل مخزن سري بمقدمة السيارة» - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما أيدوا ما جاء بالتحريات، وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة المضبوطة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة قنا - مالك السيارة المضبوطة – «جار تكثيف الجهود وتقنين إجراءات ضبطه».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو «1٫500٫000 مليون جنيه تقريبًا»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.