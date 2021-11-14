توجيه عاجل من «التعليم» للمدارس لعمل أبحاث تكافح التنمر والعنف

أصدر عدد من المديريات التعليمية، خطابًا للإدارات التعليمية، بتعميمم خطة عمل الندوات والأبحاث في المدارس، بالتعميم على مديري المدارس بضرورة التنبيه على مسئولي التربية السكانية في مدارسهم عقد ندوات وعمل أبحاث، وموافاة قسم التربية السكانية بالإدارة.

عمل أبحاث عن الهجرة غير الشرعية بالمدارس

وأوضحت المديريات التعليمية خلال خطابها المرسل للإدارات التعليمية، عن الموضوعات، التي جاءت كالتالي: «عمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، ومخاطر الزواج المبكر، محاربة الشائعات، العنف والتنمر، التدخين والإدمان، قضية الأمية»، على أن يكون المنفذين عن المقترحات معلمي التربية السكانية معلمي العلوم والدراسات الاجتماعية واللغة العربية.

تفعيل دور لجنة الحماية في المدرسة

كما أصدرت المديريات التعليمية خضابا بشأن بعض الظواهر الدخيلة في المدارس مطالبة الإدارات التعليمية بالآتي:

- تفعيل دور لجنة الحماية في المدرسة.

- تخصيص مادة توعوية خلال «طابور الصباح»، وطرح الموضوع على مجالس الآباء والأمناء والمعلمين، لإيجاد الطرق المختلفة لتوعيتهم.

- تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات، وشرح أنّها عبارة عن قصة غير محقق فيها، تنتشر في المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة بعينها، وأهمها شائعات الخوف، وهي من أخطر أنواع الشائعات، حيث تهدد الروح المعنوية للأفراد، وتجعلهم غير قادرين على التصرف السليم، فالخوف من شأنه تقليل النتاج الفكري.

حظر التدخين نهائيا داخل مكتبات المدارس

- تكليف المعلمين بتوعية الأطفال، خاصة في المرحلة الابتدائية، ضد ظاهرة الاختطاف.

- تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب من خطورة الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، وما تداولته بعض وسائل الإعلام من قلة توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أيا كان نوعها، من خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة المدرسية المختلفة.

- حظر التدخين نهائيا داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات، والتعميم على الموجهين والأخصائيين بالتأكيد على أهمية عنصر التوعية والتنبيه من مخاطر وأضرار التدخين من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة «مجلات حائط، إذاعة مدرسية».