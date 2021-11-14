«التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات النقل لطلاب المدارس المصرية اليابانية

كشف مصدر مسؤول في وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل عقد الامتحانات الشهرية والفصلية لطلاب صفوف النقل، موضحا أنّ امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في نهاية شهر نوفمبر الحالي، كالمدارس الأخرى، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الصف الرابع الابتدائي التي تعقد في نهاية نوفمبر، تقيس المهارات التي اكتسبها الطالب خلال هذه المدة الزمنية، على أن يعقد امتحان تحريري بنهاية التيرم في كل المواد الأساسية، ويشمل جميع المعارف التي اكتسبها الطالب في الفصل الدراسي.

وتابع المصدر، أنّ الأسئلة لا يشترط أن تكون من المقرر الدراسي في هذه النوعية من الامتحانات لأنها أسئلة مهارية تعتمد على مهارات الطلاب، وهي فسلفة التعليم الجديدة، مشيرا إلى أنّ مناهج الصف الرابع الابتدائي في المدارس المصرية اليابانية، هي ذاتها المناهج التي تدرس في المدارس الرسمية لغات.

وفيما يخص الصفوف الأولى من الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائي، أكد المصدر بدء تقييم الطلاب خلال الأسبوع المقبل على مستوى كل مدرسة، موضحا أنّ المعلم يقيّم الطلاب في كل مادة دراسية على حدة، ويعلن نتيجة التقييم فورا، كما أنّ الدراسة في المدارس المصرية اليابانية، تعتمد على التطبيق العملي، ولا يُسمح للطالب بأخذ الكتب الدراسية معه في نهاية اليوم الدراسي.

أهداف أنشطة التوكاتسو

يذكر أنّ المدارس المصرية اليابانية، أعلنت أهداف أنشطة التوكاتسو، وتتمثل في إدراك الطلاب للأشياء الضرورية والمهمة عند تنفيذ الأنشطة، وتعرف الطلاب على التحديات ومشكلات العلاقات الإنسانية ومشكلات حياتهم الشخصية، وإيجاد الطرق والأساليب المثلى والمناسبة لمواجهة وحل المشكلات، والتأكد الدائم من تحقيق الذات من خلال تعميق الأفكار التي تتعلق بطريقة وشكل الحياة الشخصية.