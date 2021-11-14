سقوط لصوص المنازل والمدارس بالمحافظات خلال حملات أمنية مكثفة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة في جميع محافظات الجمهورية لمواجهة جرائم السرقة والقبض على مرتكبيها، وذلك بعد بلاغات من المواطنين بعمليات السرقة أو اكتشافها عن طريق تحريات تلك الأجهزة الأمنية.

في محافظة الإسكندرية، شنت أجهزة قطاع الأمن بوزارة الداخلية حملة أمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمديرية الأمن من شخص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات مختلفة، ساعة يد، وبعض المشغولات الذهبية من داخل شقته السكنية.

ضبط لص المجوهرات في الإسكندرية

وبالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام لكشف تفاصيل واقعة السرقة، وأسفرت الجهود الأمنية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة من خلال كسر نافذة المطبخ، وأرشد عن مبلغ مالي، وقرر إنفاق باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وأرشد عن المشغولات الذهبية لدى عميليه «أمكن ضبطهما»، والمشغولات المستولى عليها، مؤكدا ارتكابه واقعة أخرى بذات الأسلوب بدائرة قسم باب شرق، وأرشد عن المسروقات.

أمن الجيزة يلقي القبض على «هجام» المنازل

وفي محافظة الجيزة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة ارتكاب أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، وقائع سرقات لمساكن من خلال «كسر الكالون»، متخذًا من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

ضبط شخصين سرقا مدرسة في طنطا

وفي الغربية، تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية من مسؤولي إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، باكتشافهم سرقة 3 شاشات كمبيوتر و2 كيسة من داخل أحد فصول المدرسة، بالإضافة إلى شاشة كمبيوتر ومبلغ مالي من داخل أحد المكاتب بالمدرسة.

وبالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر بأسلوب تسلق سور المدرسة، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها، كما اعترف بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وباستكمال الفحص، تبين سابقة ضبط المتهم الآخر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض «مطواة» لكونه مطلوبا ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.