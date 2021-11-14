ضبط 4 موظفين بخزينة مستشفى لاستيلائهم على 1.5 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من مسئولي خزينة المستشفى العام بإحدى محافظات الوجه القبلي؛ لاستغلالهم موقعهم الوظيفي وطبيعة عملهم؛ كونهم المنوط بهم تحصيل إيرادات المستشفى الخاصة بـ«الأشعة، التحاليل، تذاكر العيادات»، والمقدرة بأكثر من 1,5 مليون جنيه، والاستيلاء عليها دون وجه حق وعدم توريدها لحساب المستشفى.

اعتراف المتهمين

وتسبب ذلك الأمر في الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمالهم الوظيفية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع مسجل خطر وإصابة آخر بأسيوط

وفي سياق آخر، وردت معلومات إلى قطاع الأمن العام تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين قتل، وشروع في قتل، وسلاح، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ونجل عمه المقيم بذات الناحية، خلال حملة مكبرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهما بالقوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف.

ولقي الأول مصرعه وأصيب الثاني، وعُثر بجوار الأول وبحوزة الثاني على 2 بندقية آلية، 2 فرد محلي، 8 خزائن، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعير، كما عُثر بداخل الورشة على 2 بندقية آلية، 23 فردا محليا، أجزاء وأدوات التصنيع، وبلغ إجمالي المضبوطات 35 قطعة سلاح ناري، و4 بنادق آلية، و6 بنادق خرطوش، و25 فردا محليا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8 خزائن، وحافظة جلدية لحمل الخزائن.