ضبط 3 متهمين بسرقة خزينة شركة في المقطم بأسلوب التسلق وكسر الشباك

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 3 متهمين بسرقة خزينة شركة في المقطم بالقاهرة، بأسلوب التسلق وكسر الشباك.

وتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا باكتشاف سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات الكائنة في عقار بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال مالك ورئيس مجلس إدارة الشركة محل البلاغ، مقيم بمحافظة الجيزة، قرر أنه حال حضوره للشركة، اكتشف كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

أعمال الحدادة.. بداية الواقعة

وأسفرت التحريات عن أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيامه بأعمال حدادة بالشركة محل الواقعة منذ فترة، وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل خزينة الشركة، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، واستعان بالمتهمين الآخرين وتوجهوا للشركة، وتمكنوا من الدخول بأسلوب التسلق وكسر الشباك، وقاموا بكسر الخزينة، والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار.

ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة

وبمواجهة المتهمين الآخرين بما جاء في أقوال المتهم الأول، أيداها وأرشدا عن جزء من المبلغ المستولى عليه والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.