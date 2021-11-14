المصاريف تهدد 248 طالبا في الإسكندرية بالتحويل من «تجارة إنجليزي» إلى عربي

يقع 248 طالبا وطالبة ممن تم قبولهم خلال العام الحالي في كلية التجارة جامعة الإسكندرية قسم اللغة الإنجليزية، تحت تهديد التحويل إلى قسم اللغة العربية نظراً لعدم سداد الرسوم المقررة خلال الآونة الأخيرة، ما يتبعها انسحاب الطلاب من ذلك الفصل الدراسي أيضا.

«تجارة الإسكندرية» تنشر أسماء الطلاب غير المسددين للرسوم

وقال مصدر بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، إنه تم نشر كشوف بأسماء الطلاب المتقدمين بوحدة اللغة الإنجليزية «المستوى الأول» العام الجامعي 2021- 2022 من أجل عملية السداد بشكل سريع.

آخر موعد لتسديد رسوم طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية قسم الإنجليزي

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه سيتم تحويلهم للدراسة باللغة العربية إذا لم يسددوا الرسوم المقررة وتسليم ملفاتهم الموافق بحد أقصى غدا الاثنين 15 نوفمبر الجاري وإلا سيتم اختيارهم منسحبين من فصل الخريف 2021-2022 وليس لهم حق دخول الامتحان.

تفاصيل الطلاب غير المسددين للرسوم في إطار تجارة إنجليزي

وأكد أن الكلية قد أعطت مهلة كبيرة لهؤلاء الطلاب حيث تم إمهالهم حتى منتصف الفصل الدراسي الحالي، حيث سيتم اتخاذ ذلك القرار ضدهم قبل أيام قليلة من انطلاق امتحانات الميد تيرم، لافتاً إلى أن البعض منهم قد يكون غير مدرك لضرورة دفع الرسوم، بل والبعض الآخر يكون قد التحق في كلية أخرى ولم يقم بالإبلاغ بذلك بعد، لذا فيجب اتخاذ قرار حاسم.

شروط القبول بوحدة التعليم باللغة الإنجليزية في تجارة الإسكندرية للعام الجامعي 2021-2022

ويأتي ذلك بعدما اجتاز هؤلاء الطلاب شروط الالتحاق بقسم الإنجليزي لكلية التجارة جامعة الإسكندرية، والذي تمثل في 7 شروط رئيسية والتي كان أبرزها أنه في حالة الاعتذار أو عدم سداد المصروفات الدراسية في المدة المحددة يتم الاتصال بالطلبة الواردة أسماؤهم في قائمة الانتظار حسب الترتيب التنازلي للمجموع الاعتباري.

كما أنه تم التأكيد حينها أن يلتزم الطلاب المقبولون بالتسجيل وسداد المصروفات بالكامل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وفي حالة عدم الالتزام یستبعد اسم الطالب ويحل مكانه الطالب التالي في القائمة.