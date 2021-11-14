شيخ الأزهر يهنئ ولي عهد أبوظبي باستضافة الإمارات لـ«COP 28»

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنه سعد بالحديث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنه هنأه بفوز الإمارات باستضافة قمة المناخ «COP 28».

وكتب شيخ الأزهر، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سعدت بالحديث مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتهنئة سموه بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28».

الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي

وأضاف: «الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي، ويسعد كل عربي بنجاحاتها وتمثيلها المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية».

الطيب يهنئ السيسي باستضافة مصر لقمة المناخ

وفي وقت سابق، هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ «COP 27»؛ مؤكدًا أن الاختيار يعد انعكاسًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًّا ودوليًّا.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذا الإنجاز مستحق لمصر، معلنًا استعداد الأزهر لعقد الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة المهمة على مستوى قادة الأديان؛ لتعزيز المسؤولية المشتركة لمواجهة التغير المناخي.