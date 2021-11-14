غلق باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر اليوم

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن اليوم آخر فرصة للراغبات من الطالبات المستجدات للتقديم في تقليل الاغتراب، ومن المقرر أن يتم غلق الباب اليوم الأحد الموافق 14 من نوفمبر الجاري 2021م.

وأكد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، على أن باب تقليل الاغتراب سيكون للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناظرة داخل المنطقة الجغرافية، ودون التقيد بالحد الأدنى تقليلًا للاغتراب، إضافة إلى تقليل الاغتراب بين الكليات أو الشعب غير المتناظرة خارج التوزيع الجغرافي، دون التقيد بالحد الأدنى.

شروط التقدم لتقليل الاغتراب

ومن الشروط التي يجب توافرها لكي يتم قبول طلب تقليل الاغتراب، أكد المركز على أنه يشترط إرفاق ما يثبت محل الإقامة تقليلًا للاغتراب، لافتا إلى أن الكليات التي لها اختبار قدرات أو لها شروط مواد مؤهلة لا تدخل ضمن هذا القرار، إضافة إلى ذلك لا تضمن هذا القرار الكليات العملية.

كما يشترط لإتمام تقليل الاغتراب تقدم الطالبة إلى الكلية التي رشحت لها وتقوم باستيفاء إجراءات القيد بها ودفع الرسوم، حتى تتمكن من الحصول على بيان حالة للكلية التي ترغب في التحويل إليها تقليلًا للاغتراب واستيفاء موافقة عمداء الكليات ولا يعد قرار التحويل ساريًا إلا بعد اعتماد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

من يحق له التقدم لتقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

وتسمح جامعة الأزهر بتقليل الاغتراب للفئات التالية:

- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.

- المعادلات وتخصص القراءات.

- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات.

يأتي ذلك مع أنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل، التقدم بأوراقهم إلى الكلية الراغبين في التحويل منها ودفع المصروفات، وبعد ذلك إبلاغ المسؤولين برغبتهم في التحويل إلى كلية أخرى وملء طلب التحويل، وبعد ذلك تتولى الكلية إرسال ملف المُحولين إلى الكليات الأخرى.