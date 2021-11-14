حصاد موقع التنسيقية للمقالات في يومه الأول.. الثورة العرابية والميتافيرس والتعليم

نشر موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمقالات اليوم الأحد، مقالات متنوعة لعدد من الكتاب المتميزين، في مجالات متعددة ومتنوعة، إذ جاء المقال الافتتاحي للموقع بقلم الكاتب رامي جلال، مسؤول تحرير الموقع، تحت عنوان: «مقال بمفهوم جديد»، ناقش فيه أهمية فكرتي التنوع والتعدد، وكيف أن فتح المجال لكل البدائل يساعد على عملية التطور والثراء الفكري.

وعن قضية التعليم في مصر، كتب الدكتور محمد علاء، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يقول: «الحكم على استراتيجية إصلاح التعليم، في جانب منه على الأقل، يرتبط بمدي نجاح المنظومة الجديدة في تأهيل الطلاب بالمهارات والقدرات التي وعدت بها الاستراتيجية، مثل التفكير الإبداعي وحل المشكلات والقدرة على العمل في فريق».

عضو اتصالات الشيوخ تكتب عن الميتافيرس

النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، كان لها رأي في موضوع «متيافيرس» الذي أُعلن عنه مؤخرًا، إذ تقول: «في مجتمعنا نحن بحاجة كبيرة للاستعداد للتعامل مع الأمر والاستفادة منه، فلا أحد يستطيع في هذا الكون أن يقاوم التغيير»، بحسب قولها.

وكان للجانب الثقافي حضور مميز بموقع التنسيقية، إذ عرض الموقع لكتاب «الحملات المصرية» للكاتب الإنجليزي تشارلز رويل، الذي يروي قصة الثورة العرابية، وذلك عبر مقال الدكتور أحمد السيد ديبيان، الكاتب المصري المقيم بالإمارات العربية المتحدة، والذي قدم للكتاب بشكل تفصيلي، ووضح جوانب مهمة من تلك الثورة المصرية العظيمة وزعيمها أحمد عرابي.

عضو التنسيقية يكتب: «بارقة أمل في شمال سيناء»

أخيرًا جاء مقال محمود الحجاوي عضو التنسيقية، والذي حمل عنوان: «بارقة أمل في شمال سيناء» يناقش فيه المشروعات القومية التي تمت على أرض شبه جزيرة سيناء.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كان للصفحة الرسمية لموقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع «فيس بوك»، حضور كبير في يوم عملها الأول، إذ نشرت بجانب مقالات الرأي، عددًا من الإنفوجرافات التي تتقاطع مع موضوعات تلك المقالات، مثل إنفوجراف يقدم أهم الكتب التاريخية التي تناولت الثورة العرابية وأحداثها، وهي كتاب «مذكرات عرابي» للقائد أحمد عرابي نفسه، وكتاب «الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي» للمؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي، وكتاب «الثورة العرابية» للكاتب الكبير صلاح عيسى.

إنفوجرافات تقدم معلومات متنوعة عما جاء بمقالات الرأي

وعن شبه جزيرة سيناء، قدمت الصفحة عدة إنفوجرافات تتضمن معلومات، منها أبرز قبائلها وأبرز مزاراتها السياحية.

وعن «الميتافيرس»، قدمت الصفحة إنفوجراف يتضمن شرحًا للموضوع، جاء فيه أنه سلسلة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد التي تضم تفاعلات لا حصر لها بين المستخدمين من خلال الـ«أفاتار» الخاص بكل مستخدم، وتسائلت صفحة التنسيقية: «هل سننسى مع مرور الزمن الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال؟!».

لينكات ذات صلة:

• الموقع الالكتروني: http://www.cpyp.net/

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مقالات اليوم:

رامي جلال يكتب «مقال بمفهوم جديد»: https://bit.ly/3kwufPm

راجية الفقي تكتب الاستعداد لـ “الميتا فيرس” : https://bit.ly/3kx91AA

الدكتور محمد علاء يكتب «حوار هادئ حول إصلاح التعليم في مصر»: https://bit.ly/3c9QFBh

محمود الحجاوي يكتب «بارقة أمل في شمال سيناء»: https://bit.ly/3Di55eo

الدكتور أحمد السيد ديبيان يكتب «قراءة في كتاب الحملات المصرية»: https://bit.ly/2YMSZv0