العثور على جثة مجهولة لشاب مذبوح في المرج

تكثف مباحث المرج جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب مذبوح في ظروف غامضة بالمرج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المجني عليه واستدعاء أسرته.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور علي جثة شاب مذبوح بدائرة قسم الشرطة وبالانتقال تبين العثور علي جثة مجهولة الهوية لشاب مذبوح، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتكثف المباحث وجهودها لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم.