وزير التعليم عن أزمة مناهج «رابعة ابتدائي»: «لا نقدم ما يطلبه المستمعون»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أي دولة في العالم تكون مؤسساتها التعليمية هي المنوط بها وضع المناهج وطرق التقييم، بينما يكون الطرف متلقي التعليم منوطا به الالتزام بالتعليمات وبذل الجهد للوصول إلى النتيجة المنشودة، وذلك تعليقا على الانتقادات التي تتعرض لها الوزارة بسبب مناهج الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»: «نضع المناهج كما يجب أن يكون وليس كما يطلبه المستمعون».

لا نتحدث بكلام مرسل

وتابع وزير التربية والتعليم: «اللي بيقول كلام مرسل منقدرش نرد عليه، لأننا نتكلم بلغة لا تتناسب مع لغته، مصر كانت تحلم بتطوير التعليم، وقدمنا لأبنائنا بالقرى والنجوع والمناطق المحرومة ما يقدم في المدارس الدولية بل أفضل، ونقول ذلك بمنتهى التأكد من الجودة وتغطية المناهج ومستواها».

ما يثار ممن لا يعلم يتسبب في إثارة بلبلة كبيرة

وأكد، أن ما يثار ممن لا يعلم يتسبب في إثارة بلبلة كبيرة جدا: «اللي بيعملوا الدوشة دي لو عاوزين يرجعوا المناهج القديمة يا ريت يكتبوا لنا إن ده تفضيلهم وإنها مكنتش وحشة، لكن الدولة المصرية تسير إلى الأمام».

وكان وزير التعليم، قد كشف قبل قليل، حقيقة زيادة مناهج الصف الرابع الابتدائي من خمس مواد إلى 13 مادة، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدًا أن وسائل الهجوم على جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعي وتقديم الأفضل لأبنائنا في مدارسنا الحكومية تنوعت.