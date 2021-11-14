الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.. اعرف موقفك

يبحث المواطنون الراغبون في الحصول على الدعم النقدي من وزارة التضامن الاجتماعي، عن طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، تزامنًا مع موعد قبض معاش شهر نوفمبر الجاري يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 نوفمبر 2021، من مكاتب البريد ومن خلال كروت ميزة، وحرصًا من «الوطن» نستعرض خلال السطور التالية خطوات وطريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يقوم المواطن الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة، بتقديم طلب الحصول على المعاش، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- ومن الصفحة الرئيسية، قم بالضغط على «معاش تكافل وكرامة».

- تظهر أمام المواطن الصفحة الخاصة بإدخال البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في إدخال الرقم القومي الخاص به.

- قم بالضغط على «استعلام» لتظهر نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية:

- نوع البطاقة للمستفيد سواء كانت بطاقة «تكافل أو كرامة».

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها المواطن.

- تظهر حالة البطاقة، سواء «سارية، متجمدة، موقوفة».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب، ويمكن للمستعلم أن يتظلم.

- في حالة سريان بطاقة تكافل وكرامة يجرى توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

- يمكن للمواطنين المستفيدين، تسجيل الشكاوى بالرقم القومي، ويسجل المستفيد أو القائم بالشكوى الرقم القومي، والضغط على كلمة «تسجيل شكوى».

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن، في تقرير لها، تزامنًا مع موعد قبض تكافل وكرامة كل شهر، أنه يجرى الصرف بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، إذ يجرى توزيع الدعم الشهري، كالتالي:

- 450 جنيهًا شهريًا للمسنين.

- 450 جنيها شهريًا للأشخاص ذوي الهمم.

- 350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام.

- متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل حوالي 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.