إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري في بولاق

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بالطماطم، أعلى الطريق الدائري في بولاق الدكرور، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

تحريات المباحث

وبينت التحريات التي باشرها المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أنه اثناء سير سيارة ملاكي يقودها طالب جامعي 27 عاما، يعمل في شركة أوبر، وبصحبته 4 طالبات في المرحلة الإعدادية، اختلت عجلة القيادة منه، فتجاوز الجزيرة الوسطى واصطدم بسيارة نقل محملة بأقفاص طماطم، ما أدى لحدوث تلفيات بمقدمة السيارتين وإصابة جميع ركاب السيارة الملاكي بكدمات وكسور متفرقة.

وأدى الحادث لبعثرة حمولة السيارة النقل أرضا، ما تسبب في تعطل حركة السير لمدة وجيزة، حتى وصلت الخدمات المرورية، وأزالت آثار الحادث دون شلل مروري.