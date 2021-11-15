توصل غاز ومجمعات خدمية ومراكز شباب ضمن «حياة كريمة» بالقليوبية (صور)

كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن نتائج متابعة ميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

أولًا.. الوحدة المحلية بمنشأة الكرام

أشارت المؤسسة إلى متابعة الأعمال الجارية للغاز الطبيعي على طريق قريتي عرب الصوالحة وعرب جهينة، وذلك بطريق «شبين القناطر - أبوزعبل»، والذي سيخدم أعمال إدخال الغاز لعدد 9600 ألف نسمة من مواطني القرى المذكورة.

ثانيًا.. الوحدة المحلية بالقشيش

- جاري متابعة مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بكافة قرى الوحدة.

- مشروع تأهيل مدرسة الشهيد محمد طه شرف الابتدائية بالقشيش وتأهيل مدرسة القشيش الابتدائية القديمة.

- تأهيل مدرسة الغريري الابتدائية.

- تأهيل مدرسة الحزانية الثانوية العامة.

- هدم و بناء مركز شباب القشيش.

- هدم مبنى الوحدة المحلية لإقامة مجمع خدمات.

ثالثا.. الوحدة المحلية بالمريج

- مد خطوط الفيبر الفائق السرعة للإتصالات بقرية الشوبك، حيث جاري تركيب الخط الرئيسي من شبين القناطر حتى قريه الشوبك وكذلك للشوارع الداخلية بالقرية.

- استمرار أعمال مجمع الخدمات الحكومية بقرية المريج لخدمة كافه قري الوحدة المحلية.

رابعًا.. الوحدة المحلية بالأحراز

- متابعة مشروع إنشاء المجمع الزراعي الخدمي بقرية الأحراز.

خامسًا.. الوحدة المحلية بنوى

- المجمع الخدمي بقرية نوي وما يجري به من تجهيز الشدة الخشبية تمهيدا لصب الخرسانة المسلحة لاعمدة الدور الثاني العلوي.

- المجمع الزراعي بقرية نوي وما يجري به من تجهيز الشدة الخشبية تمهيدا لصب الخرسانة المسلحة لسقف للدور الاول العلوي.

- مركز شباب قرية نوي، من حيث التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الوجهات.

- الملعب الملحق بمركز شباب نوي، حيث تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لسقف غرف الخدمات الخاصة بالملعب وأعمال البياض للسور الخارجي.

- المنازل المدرجة بخطة الاحلال والتجديد ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كريم»، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.