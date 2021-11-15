بورسعيد تبدأ تطبيق قرار منع دخول العاملين غير المطعمين بلقاح كورونا

بدأت محافظة بورسعيد، إجراءات منع دخول العاملين لديوان عام المحافظة بدون كارت التطعيم بلقاح كورونا، فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول العاملين للمؤسسات الحكومية ما لم يحصلوا على لقاح كورونا، حفاظا على سلامة المواطنين وضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

«الغضبان» يمنع الدخول دون كارت التطعيم

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعدم السماح لأي شخص لا يحمل كارت التطعيم الخاص به من الدخول الديوان العام، مشددا على أهمية الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن حرصا على سلامة المواطنين، والتأكد من حصول المواطنين على لقاح كورونا قبل الدخول للديوان العام.

حى الضواحي يفعل إجراءات منع دخول الموظفين

وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، البدء في تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله وذلك بدءاً من اليوم 15 نوفمبر.

وأضاف رئيس الحي أنه سيكون علي الموظف غير الحاصل على اللقاح إجراء تحليل «PCR» مرتين أسبوعيًا وذلك في إطار جهود الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقايه من فيروس كورونا وبداية من 1 ديسمبر المقبل لن يُسمح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وأكد رئيس الحي بأنه سيتم اعتبار من لم يحصل على اللقاح متغيبا عن العمل حتى يتقدم للحصول على التطعيم ومنحه الشهادة بحصوله على اللقاح.