افتتاح وحدة الصبغات المناعية بمستشفى النصر التخصصي في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن افتتاح وحدة الصبغات المناعية بقسم الهيستوباثولوجي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

أحدث أجهزة الصبغات المناعية لتشخيص دلالات الأورام

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن وحدة الصبغات المناعية بمستشفى النصر التخصصي تضم أحدث أجهزة الصبغات المناعية لتشخيص دلالات الأورام على الأنسجة السرطانية، وذلك في إطار توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الأورام الذين يتم معالجتهم بالمستشفى.

وأضافت الهيئة أن أجهزة الصبغات المناعية تساعد على التشخيص النهائي للأورام السرطانية، وتحديد الفئة الفرعية الدقيقة لكل نوع من الأورام، إضافة إلى تحديد مصدر الورم في حالة الأورام السرطانية ذات المراحل المتقدمة، الذي يساعد في وضع خطة العلاج الأنسب لكل مريض من مرضى السرطان بناءً على وجود الدلالات ذات الأهمية العلاجية، إلى جانب أنها يمكنها التنبؤ بمدى تطور كل ورم من خلال وجود دلالات ذات علاقة بذلك.

«السبكي»: مستشفى النصر التخصصي أكبر صرح طبي لعلاج مرضى القلب والأورام ببورسعيد

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال أكبر صرح طبي لعلاج مرضى القلب والأورام من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وكافة المتعاملين.

وأشار إلى أنها أول مستشفى بمصر تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية طبقًا لمعايير GAHAR2021، بما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى داخل المستشفى مطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية.

السبكي: نصف مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد

ولفت السبكي إلى أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال قدمت أكثر من نصف مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، منذ بداية تطبيق المنظومة في بورسعيد يوليو 2019 وحتى الآن، تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، منها أكثر من 55 ألف خدمة طبية للمترددين على قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وأكثر من 75 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، وأكثر من 350 ألف خدمات تشخيصية عن طريق الفحوصات المعملية وبالأشعة.

وتابع: «إضافة إلى أكثر من 6000 عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية ما بين عمليات كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص».