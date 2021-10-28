ضبط لص مساكن 15 مايو.. «عتلة حديدية» ساعدته في جرائمه

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من صاحب معرض سيارات كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب المعرض ملكه وسرقة (جهاز كمبيوتر - هاتف محمول) من داخله.

التحريات في الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم).

اعترافات المتهم

وتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب «كسر الباب» باستخدام عتلة حديدية، وجرى بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، والعتلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وعثر بمسكن المتهم على جهازين لاب توب وهاتف محمول، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب «كسر الباب»، وأقر بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.