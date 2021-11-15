مصر للطيران تتعاون مع OEMServices لتوفير قطع الغيار والصيانة

شهد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، توقيع عقد بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وشركة OEMServices، بهدف التعاون في مجال توفير وحدات قطع الغيار المختلفة لأسطول مصر للطيران، على أن تشرف شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على تنفيذ العقد الذي يمتد لعدة سنوات.

وقع العقد الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعن شركة OEMServices السيد ديديه جرانجر الرئيس التنفيذي للشركة، وجاء توقيع العقد خلال فعاليات مشاركة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة بجناح متميز بمعرض Dubai Airshow 2021.

تعميق الشراكة والتعاون

وأعرب ديديه جرانجر الرئيس التنفيذي، لشركة OEMServices، عن سعادته باختيار مصر للطيران لشركته، للتعاون في مجال الصيانة والأعمال الفنية، وأكد حرص شركته على تعميق الشراكة وتحقيق أكبر استفادة للطرفين.

خدمات فنية مميزة

وأوضح الطيار عمرو نبيل، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنّ التعاقد مع شركة OEM Service بالتنسيق مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، يساهم في الحصول على خدمة فنية متميزة، ممثلة في توفير قطع غيار لبعض طائرات أسطول شركة مصرللطيران، بما يضمن استدامة واعتمادية تشغيل الطائرات.

من جانبه، قال المهندس هاني صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أنّ اختيار شركة OEMServices جاء بعد دراسة مستفيضة للسوق وتحقيق المواصفات الفنية المطلوبة ويحقق أهداف الشركة اقتصاديا.

وأكد أنّ شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تحرص دائما على توفير أفضل خدمة فنية لأسطول طائرات مصر للطيران المختلفة وعملائها من مختلف شركات الطيران، ويهدف التعاقد لتعزيز التعاون مع شركة OEMServices لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال توفير قطع الغيار.