«الإحصاء»: زيادة الطلاب المقيدين بالتعليم العالي في 2021 بنسبة 2.6٪

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء، زيادة عدد الطلاب المقيدون في التعليم العالي العام الجاري بنسبة 2٬6٪، حيث بلغ عدد الطلاب المقيدون بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2020 -2021، 3٬4 مليون طالب، مقابل 3٬3 مليون طالب عام 2019-2020.

زيادة المقيدون بالجامعات الحكومية والأزهرية لـ2٬5 مليون طالب

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء، في النشــــرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2020 - 2021، أنَّ عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهر وصل إلى 2٬5 مليون طالب يمثلون 71٬8٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي، عام 2020-2021، مقابل 2٬4مليون طالب عام 2019-2020، بنسبة زيادة قدرها 0.7٪.

وذكر أنَّه يوجد حاليًا 28 جامعة تحتوي على 544 كلية، منها 293 كلية نظرية بها 1٬9 مليون طالب بنسبة 76٬5٪، و251 كلية عملية بها 577٬4 ألف طالب بنسبة 23٬5٪ من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر، فيما بلغ أعضاء هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام 2020-2021 نحو 102٬7 ألف عضو.

زيادة 7% في عدد المقيدين بالجامعات الخاصة لـ221٬7 ألف طالب

أما بشأن الجامعات الخاصة، فيوجد نحو 221٬7 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة يمثلون 6٬5٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2020-2021 مقابل 207٬2 ألف طالب عام 2019- 2020 بنسبة زيادة قدرها 7٪، كما يوجد 28 جامعة تحتوى على 206 كلية منها 64 كلية نظـرية بـ57٬2 ألف طالب بنسبة 25٬8٪، من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة⸲ و142 كلية عملية بـ164٬5 ألف طالب بنسبة 74٬2٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، و12٬4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام 2020 -2021.

أما في المعاهد العليا الخاصة، فيوجد 516٬9 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 15٬1٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2020-2021 مقابل 479٬1 ألف طالب عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 7٬9٪، و8٬9 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عام 2020-2021.

وبخصوص الأكاديميات، يوجد 31٬8 ألف طالب مقـيدون بالأكاديميات يمثلون 0٬9٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام2020-2021، مقابل 26 ألف طالب عـام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 22٬3٪، و2٬2 ألف عضو هيئة تدريس بالأكاديميـات عام 2020-2021.

وفي المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي/ خاص)، يوجد 170٬9 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2020-2021 مقابل 162٬1 ألف طالب عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 5٬4٪، و2٬5 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة عام 2020-2021.

وحول المعاهد المتنوعة الخاصة، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنَّه يوجد 23٬8 ألف طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 0٬7٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام2020-2021 مقابل 22٬8 ألف طالب عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 4٬2٪، و325 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام 2020-2021.