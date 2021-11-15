«تاج الدين»: لدينا 75 مليون جرعة لقاح.. ونستهدف تطعيم 40 مليون فرد (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن مصري ضد فيروس كورونا المستجد قبل نهاية العام الجاري، مع الوضع في الاعتبار أن مصر بلد شابة، وتشكل الأعمار التي تقل عن 18 سنة نسبة كبيرة من عدد السكان، مبينًا أنَّ 23 مليون مواطن حصلوا على لقاحات فيروس كورونا حتى أمس الأحد.

تتبع يومي دقيق لتوفر الأجهزة والمستلزمات الطبية

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن هناك تتبعا يوميا دقيقا جدا لتوفر كل الأجهزة والمستلزمات الطبية والمعدات والأدوية والاحتياطيات الاستراتيجية، وبالتالي فإن أي مريض يحتاج إلى مستشفى أو رعاية فسيجدها.

جميع اللقاحات المتاحة في العالم متوفرة في مصر

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بأن جميع اللقاحات المتاحة في العالم متوفرة في مصر بوفرة وفي تدفق مستمر، وذلك وفقا لخطة قومية جرى العمل بها: «لدينا ما بين 72 مليون إلى 75 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وحتى الأمس تم منح المواطنين 32 مليون جرعة».

23 مليون مواطن حصلوا على لقاحات كورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إلى أن 23 مليون مواطن حصلوا على لقاحات فيروس كورونا، وهناك تسهيلات شديدة جدا، وجرى إتاحة أماكن جديدة لتطعيم المواطنين مثل محطات مترو الأنفاق ومراكز متنقلة، وكل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تسهل هذا الأمر.