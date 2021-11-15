ضبط سائق أشعل النيران في جاره بسبب خلافات مالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية؛ ما أسفر عن قيام شخص بإشعال النيران في آخر.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوجود مشاجرة بدائرة القسم، بين سائق توك توك، وآخر.

سائق يشعل النيران في آخر

تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول «سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم»، وطرف ثان «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم» مصاب بحروق بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما؛ مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأول بسكب كمية من سائل البنزين على الثاني وإضرام النيران به، باستخدام عود ثقاب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته «زجاجة تحوى كمية من سائل البنزين»، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.