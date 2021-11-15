العثور على جثة عامل وسط مخلفات مبان في ظروف غامضة بالقاهرة الجديدة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل وسط مخلفات مبان في ظروف غامضة بالتجمع الأول، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء العاملين في شركة الإنشاءات التي يعمل بها المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة.

المتوفى في العقد الخامس من العمر

وتلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بالعثور على جثة عامل في موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل في شركة إنشاءات، يُدعى نبيل عبدالسلام، في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة شاب داخل سيارته في القاهرة الجديدة

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل سيارته في القاهرة الجديدة، وكشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل سيارته بالقاهرة الجديدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط موقع العثور على جثة الشاب المتوفى، تمهيدا لتفريغها لمعرفة سبب توقفه في تلك المنطقة، وهل كان بصحبته أحد أم كان بمفرده.