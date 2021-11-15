وقف 9 حالات بناء مخالف وصيانة أعمدة الكهرباء في حملات بالغربية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملات للتصدي للبناء المخالفعلى الأراضي الزراعية والطوابق المخالفة بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

في مركز ومدينة المحلة، تم إيقاف 6 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى المركز، وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم إيقاف أعمال البناء دون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 6 مباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وأشار رئيس المدينة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

حملات مكثفة للتصدي لأعمال البناء

وفي مركز ومدينة قطور تم إيقاف 3 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى المركز، وقال عبدالشافى كمال رئيس مركز ومدينة قطور، إنه تم إيقاف أعمال البناء دون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 3 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، ويتم تنفيذ حملات مكثفة للتصدي لأي مخالفات بناء.

حملة صيانة أعمدة الكهرباء

وفي مركز ومدينة سمنود، تم تنفيذ حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عددا من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرف على الحملة إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود، حيث تمكنت الحملة من صيانة وإصلاح نحو 38 كشافًا وتركيب 6 كشافات جديدة بنطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، شدد على متابعة أعمال صيانة أعمدة الكهرباء أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.