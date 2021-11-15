ضبط 3 متهمين بالسرقة في القاهرة والقليوبية.. مليون جنيه و«لودر»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم السرقة.

تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بسرقة مبلغ مالي «مليون جنيه»، من داخل شركة لتجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية كائنة بدائرة المركز.

سرقة مليون جنيه من أحد الشركات

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم».

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة، واحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون «عمه» موظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة، كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه.

سرقة لودر من أحد المواقع الإنشائية بالقاهرة

كما تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «سائق لودر، مقيم بمحافظة الشرقية»، يفيد بأنه عقب الانتهاء من عمله، ترك «لودر» قيادته وملك «صاحب مكتب استيراد وتصدير»، وحال عودته في اليوم التالي اكتشف سرقته.

أمكن التوصل إلى تواجد اللودر المستولى عليه بأحد مناطق الأعمال الإنشائية الكائنة بمنطقة المصانع دائرة قسم شرطة القطامية، وتم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه «سائق معدات، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول له معلومات جنائية»، جرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «توصيل الأسلاك».

سرقة 6 أجهزة لاب توب

وتمكن ضباط قسم شرطة النزهة أيضًا، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة؛ لسرقته «6 أجهزة لاب توب، هاتف محمول، 2 هارد ديسك، شاشة تليفزيون، كاميرا ديجتال» من داخل شركة للتجارة الإلكترونية كائنة بدائرة القسم.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.