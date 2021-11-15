ضبط 22 كيلو بانجو وحشيش وهيروين خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج العديد من النتائج الإيجابية، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 40 قطعة سلاح ناري بحوزة 34 متهما، منها: بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، طبنجتين، 32 فرد محلي، 32 طلقة مختلفة الأعيرة، و159 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 44819 حكما قضائي

أما في مجال تنفيذ الأحكام، فجرى تنفيذ 44819 حكما قضائيا متنوعا، منها: 127 حكم جناية، 13401 حكم حبس جزئي، 2265 حكم حبس مستأنف، 22723 حكم غرامة، و6303 مخالفات.

وأوضح البيان، أنّه في مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 149 قضية مخدرات بحوزة 156 متهما، منها: كمية من مخدر البانجو وزنت 11٫625 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 7٫463 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫386 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 745 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 770 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 375 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 335 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 520 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 65 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 70 جراما، و4971 قرصا مخدرا.

ضبط مخالفات مرورية ودراجات نارية مخالفة

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 13 متهما، كما جرى ضبط 10 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 286 دراجة نارية مخالفة، وضبط 27230 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.