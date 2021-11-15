إجراء 8481 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن إجراء 8481 عملية جراحية مجانية فى مختلف التخصصات منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

إجراء 4260 جراحة عيون و1042 مخ وأعصاب

وأضاف «نادي»، في بيان صحفي، اليوم، أن العمليات التي تم إجرائها خلال 10 أشهر شملت: «4260 عملية جراحة عيون، 1042 جراحة مخ وأعصاب، 560 جراحة أورام، 1679 قسطرة قلبية، 310 قلب مفتوح، 504 جراحة عظام، 122 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، 4 قسطرة بالمخ»، وتم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرات الرئاسية.

17 مستشفي تشارك في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وقالت الدكتورة «أيريني عادل»، مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، إن المبادرة تتم بمشاركة 17 مستشفى داخل المحافظة هي: «المنيا العام، رمد المنيا، ملوى التخصصي، التأمين الصحي، جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، المنيا الجامعى، جامعة المنيا التخصصى، القلب والصدر الجامعى، الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مصر المحبة ببني مزار، الراعى الصالح بسمالوط، دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولى للعيون، سمالوط النموذجى، المنيا الوطنى، ومستشفى الصفوة ببنى مزار».

على جانب أخر، نظمت مديرية الصحة، قافلة طبية علاجية بقرية أبو قلته بمركز ملوي، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، وضمت التخصصات : «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، وتأتي القوافل الطبية ضمن الجهود التي تبذلها الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.