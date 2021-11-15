«عم محمود».. عامل نظافة صباحًا وبائع ورد ليلًا على كورنيش الأقصر

«ورد يا بيه ورد يا أستاذ».. كلمات بسيطة يعرض من خلالها عم محمود بضاعته من الأزهار، على المارة من الشباب والفتيات وحتى الأطفال، أثناء تنقله على عجلة بسيطة على كورنيش النيل بمحافظة الأقصر، وهو يتحرك على كورنيش النيل في جميع الاتجاهات، حيث يبيع الورد أحمر اللون يسر الناظرين من محبي الورود والجمال، على كورنيش محافظة الأقصر بداية من وقت الغروب وحتى الثانية عشر ليلًا.

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عامل نظافة صباحًا ومساء بائع ورد

محمود عباس، 41 سنة، عامل نظافة صباحًا، ومساءً يعمل بائع ورد على كورنيش النيل بمحافظة الأقصر، وعلى حسب قوله لـ «الوطن»، «الرزق يحب الخفية وأكل العيش عايز كفاح»، حيث يبدأ عمله في الصباح كعامل نظافة وحتى الثانية ظهرًا، ثم يبدأ في بيع الورد من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا، يلف على كورنيش النيل منتظرًا زبائنه من المصريين والسياح من مختلف الجنسيات.

كل وردة لها شكل ولون

يقول «عم محمود» في بث مباشر لـ «الوطن»، «بلف على كورنيش النيل، ببيع كل الألوان أبيض وروز والورد كله طبيعي، وكل وردة لها معنى وشكل مختلف عن الورود الأخرى».

«عم محمود» من محافظة السويس لكنه يعيش داخل محافظة الأقصر منذ عام 2003 وحتى اليوم، تزوج وأنجب ثلاثة أبناء وهم «شروق ورحمة» في المرحلة الابتدائية، و«يوسف» في مرحلة رياض الأطفال، مضيفًا «بشتغل شغلانتين علشان أربي ولادي وأعرف أعيش».

الوردة بـ 5 جنيه للمصري وبـ «دولار» للأجنبي

وعن أسعار الورود يوضح، «يبدأ سعر الوردة من 5 جنيهات وحتى 10 جنيهات، والثمن على حسب الزبون وقدرته على الدفع من عدمه، أما السياح فالوردة بـ واحد دولار أو يورو على حسب العملة»، وختم مناشدًا الشباب بالعمل والكفاح من أجل البحث عن لقمة العيش.