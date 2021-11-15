تفاصيل جلسة محاكمة محفظ القرآن المتهم بهتك عرض طفلة في الدقهلية

استمعت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم إلى مرافعات المدعين بالحق المدني في قضية إمام المسجد، المتهم بهتك عرض طفلة، وطالبوا بتعديل القيد والوصف للواقعة وتوجيه اتهامات بالاحتجاز والخطف للطفلة المجني عليها، كما طالبوا بتوقيع أشد العقوبة كونه المتهم له ولاية علي المجني عليها وهو تحفيظها القرآن الكريم، علاوة على علمه بأنها يتيمة.

نُظرت الجلسة، اليوم، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام محمد جمال الدين، ومحمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي وسكرتارية عماد الجميل.

مرافعة محاميّ المتهم

وطالب محامو المتهم ببراءته مؤكدا أن المتهم حافظا لكتاب الله ولا يمكن أن يأتي بهذا الفعل خاصة أنه قام بتحفيظ عدد كبير من أطفال قريته كتاب الله.

إحالة المتهم للجنايات بتهمة هتك عرض الطفلة

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم «سليمان.ف.س»، 39 عاما، إمام وخطيب بقرية منشاة البدوي بمركز طلخا، لأنه في غضون شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا فس محافظة الدقهلية هتك عرض المجني عليها الطفلة «جنة.ع»، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها بالقوة بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.

واتهمت النيابة العامة المتهم، بأنه أصر على إتيان الفاحشة كرها معها، عقب استدراجها لمخدعه حيلة بمفردها، مستغلا حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلا من صونها وحفظها قام بهتك عرضها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، والتي ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للجاني تهمة ارتكاب الجناية المعاقب عليها بالمادتين 268/1-2 ، من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر أ/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

وترجع الواقعة عندما تقدمت والدة الطفلة المجني عليها ببلاغ إلى العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا ضد المتهم إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد محسن،من ضبطه وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، وتم قيدها برقم 2300 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.