تكريم الفائزين بجوائز منتدى الإعلام والتنمية بجامعة القاهرة

نظم منتدى الإعلام والتنمية المستدامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة واحتفالية أمس، بعنوان «مبادرات إعلامية شبابية في مجال التنمية المستدامة»، وتضمن المنتدى إعلان الأعمال الفائزة في أول مسابقة ينظمها المنتدى، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، رئيس المنتدى، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور ليلى عبد المجيد، مدير وحدة الجودة، مقرر المنتدى.

جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة

وفي افتتاحها فعاليات المنتدى، أشارت الدكتور هويدا، إلى جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة، وفق رؤية مصر 2030 وحاجة هذه الجهود لمساندة ودعم الإعلام للتعريف بالمشروعات وأهدافها والعائد المتوقع منها وإزالة أي غموض معرفي حولها، بما يؤسس لدور الإعلام التنموي، منوهة إلى سعي الكلية لتحفيز طلابها على الاهتمام بقضايا مجتمعهم، وتسليط الضوء على مبادرات الدولة، التي تستهدف المواطن العادي لتحسين ظروف حياته، حتى لا ينفصل الطلاب عن واقعهم ويتمكنوا من معالجته إعلاميا بشكل إبداعي وبروح وطنية في ظل الجمهورية الجديدة.

وشارك في فعاليات المنتدي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، الذي أشاد في كلمته بالمشروعين اللذين قام فريقان من طلاب الكلية بعرضهما، مشيرا إلى أن مبادرات الدولة، خاصة «حياة كريمة» و«الدلتا الجديدة»، أتاحت للطلاب فرصة لتقديم مشروعات إعلامية متميزة، خاصة وأن هذه المشروعات تحتاج لتقديمها للمواطن العادي وتسويقها بلغة تناسب الشباب من خلال الأدوات الجديدة كالإنفوجراف والفيديو جراف، واستخدام وسائط التواصل الاجتماعي في الترويج لها، مطالبا بأن تكون قيمة التطوع جزءا من برامج التعليم.

عماد الدين حسين: جهود الدولة تحتاج خططا إعلامية تسوق لها

وتحدث عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، عن جهود الدولة خلال الفترة الماضية، من خلال مشروعاتها ومبادراتها، مؤكدا أن هذه الجهود تحتاج إلى خطط إعلامية تسوق لها وتقرب لغة الأرقام للمواطن العادي، وركز علي أهمية مشروع «الدلتا الجديدة» الذي يحتاج لمزيد من الجهد الإعلامي، الذي يركز على الاستفادة المتحققة والمنتظرة من المشروع، لتعود مصر الي مرتبة متميزة في مجال الزراعة وهذا يحتاج إلى التوعية.

وأشاد حسين، بالطلاب المشاركين في الحملتين الإعلاميتين، مؤكدا على أهمية تدقيق الأرقام، وأن يركز الطلاب على شباب الجامعات كجمهور مستهدف لحملاتهم الإعلامية.

وأشار مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إلى تميز العرضين اللذين قدمهما الطلاب، ونوه إلى ضرورة تطبيق استطلاعات الرأي على القاطنين في الريف، مشيرا إلى مؤشرات كثيرة توضح أن هناك اتجاها إيجابيا لدى الشباب للتطوع حتى أن موقع مؤسسة «حياة كريمة» استقطب خلال أسبوعين 20 ألف شاب متطوع، كما أن الشباب في الريف يسعون ليكونوا قادة رأي في قراهم، وأنهم شباب مستنير، وطالب بالتسويق لمشروع حياة كريمة عبر المنصات الدولية كالأمم المتحدة.

«حياة كريمة» و«الدلتا الجديدة» يستهدفان الانطلاق خارج الوادي الضيق

وتحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، مؤكدا على أن الطلاب تناولوا في حملاتهم الإعلامية مشروعين مهمين، وهما «حياة كريمة» و«الدلتا الجديدة»، اللذين يستهدفان الانطلاق خارج الوادي الضيق، ليس فقط لزراعة 202 مليون فدان، ولكن لتحقيق تنمية شاملة متكاملة والتأثير إيجابيا على الفلاح، وإتاحة مصادر دخل بديلة للشباب والمرأة، ودعا إلى التركيز على ريادة الأعمال، وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة لسكان القرى.

محمد البرغوثي يشير إلى 44 حلقة قدمها عبر «الوطن» بشأن الريف المصري

بدوره، أشاد الكاتب الصحفي، محمد البرغوثي، بالمشروعين الإعلاميين اللذين تم عرضهما، من جانب طلاب الكلية، مشيرا إلى ما عاناه الريف المصري لسنوات طويلة، من إهمال وما تعرضت له المنظومة الأخلاقية المصرية من انتهاك، معبرا عن سعادته باهتمام الطلاب بمشروعي «حياة كريمة والدلتا الجديدة»، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات التراثية والحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي كاد بعضها أن يندثر، مشيرا إلى ما قدمه عبر جريدة «الوطن» في 44 حلقة عن الريف المصري، وانهيار الحياة في ربوعه، مؤكدا على أهمية أن تقوم التنمية على الشراكات الناجحة.

وتحدثت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، الأستاذ بالكلية، عن الدور النقدي للصحافة والإعلام، الذي يساعد الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومناقشة الإيجابيات والسلبيات، مؤكدة على أهمية تشجيع فكر التطوع لدي الأجيال الشابة، والتركيز على دور الجمعيات الأهلية، مطالبة شباب الإعلاميين بالتركيز على القيام بدورها المتابع والناقد لمشروعات التنمية في مناطقهم المختلفة التي يتم تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بها.

تكريم الفائزين بجوائز أول مسابقة للأعمال المتميزة في مجال التنمية المستدامة

وصرحت الدكتورة ليلي عبد المجيد، مقرر المنتدي، بأنه تم تكريم الفائزين بجوائز أول مسابقة للأعمال المتميزة في مجال التنمية المستدامة، و الفائزون هم: أحمد جمال الدين وأشرف أمين، من موقع «اليوم السابع» وأحمد عبد الحافظ من موقع «مبتدا» والدكتور هند بداري، من موقع «أخبار مصر» بقطاع الأخبار الهيئة الوطنية للإعلام، ومشروع تخرج ماعت، وهو برنامج إذاعي قدمه فريق من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية.

كما تم تكريم طلاب مشروعي الحملات الصحفية، التي تم عرضهما، وهما «حياة كريمة» تحت إشراف الدكتورة أسماء أبو زيد وميمي جمال، و«الدلتا الجديدة» تحت إشراف الدكتور عثمان فكري، ومحمد عبد الجليل.