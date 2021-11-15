غرف عمليات بـ«محافظات سقوط الأمطار» لمتابعة مخزون السلع الاستراتيجية
كتب:
الوطن
06:45 م | الإثنين 15 نوفمبر 2021
وزارة التموين والتجارة الداخلية
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير، أن الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميا مع مديري المديريات بالمحافظات الساحلية، المخزون الاستراتيجي من السلع، تحسبا للأمطار التي ستتعرض لها تلك المحافظات.
وأضاف كمال أن الأستاذ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، التي تصرف على بطاقة الدعم لأكثر من ثلاثة أشهر، وضخ كميات كبيرة من الدقيق الذي يصرف على بطاقة الدعم.
تقرير من مديرية البحر الأحمر حول الموقف من توافر الدقيق
وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير، إلى أن الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، تلقى تقريرا من مديرية تموين البحر الأحمر، حول الموقف من توافر الدقيق، وأفاد التقرير بتوافر الدقيق بكل مخبز، لأكثر من 10 أيام، تحسبا للأمطار بتلك المحافظة، وبخصوص المخزون الاستراتيجي من السلع التي تُصرف على بطاقة الدعم.
وأشار التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن رصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ6 أشهر وبالنسبة للزيت والأرز يتعدى الـ3 أشهر.
وأكد أحمد كمال، أن الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من اللواء خالد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، حول الموقف من المخزون الاستراتيجي بمحافظة جنوب سيناء، والمحافظات الساحلية، التابعة للشركة، وأفاد التقرير الوارد إليه إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع خاصة الاستراتيجية، يتعدى الأربعة أشهر، و5 أشهر في محافظة جنوب سيناء.
ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات ساهم في معرفة المخزون الاستراتيجي
وأضاف اللواء خالد عبد الله، بالتقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات التابعة للشركة قد ساهم في معرفة المخزون الاستراتيجي بكل محافظة والتدخل في أي وقت حال نقص أي سلعة، ومعرفة احتياجات كل محافظة من السلع لحظيا. وأكد كمال أن الأستاذ الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات بها، والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وشدد في توجيه لمديريات التموين، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.