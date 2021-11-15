غرف عمليات بـ«محافظات سقوط الأمطار» لمتابعة مخزون السلع الاستراتيجية

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير، أن ‏الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع ‏يوميا مع مديري المديريات بالمحافظات الساحلية، المخزون الاستراتيجي من ‏السلع، تحسبا للأمطار التي ستتعرض لها تلك المحافظات.

وأضاف كمال أن الأستاذ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه ‏بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، التي تصرف على بطاقة الدعم لأكثر ‏من ثلاثة أشهر، وضخ كميات كبيرة من الدقيق الذي يصرف على بطاقة ‏الدعم.

تقرير من مديرية البحر الأحمر حول الموقف من توافر الدقيق

وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير، ‏إلى أن الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، تلقى تقريرا من مديرية ‏تموين البحر الأحمر، حول الموقف من توافر الدقيق، وأفاد التقرير بتوافر الدقيق بكل مخبز، لأكثر من 10 أيام، تحسبا للأمطار بتلك ‏المحافظة، وبخصوص المخزون الاستراتيجي من السلع التي تُصرف على ‏بطاقة الدعم.

وأشار التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن رصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ6 ‏أشهر وبالنسبة للزيت والأرز يتعدى الـ3 أشهر.

وأكد أحمد كمال، أن ‏الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏تلقى تقريرا من اللواء خالد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة ‏لتجارة الجملة، حول الموقف من المخزون الاستراتيجي بمحافظة جنوب ‏سيناء، والمحافظات الساحلية، التابعة للشركة، وأفاد التقرير الوارد إليه إلى ‏وجود مخزون استراتيجي من السلع خاصة الاستراتيجية، يتعدى الأربعة ‏أشهر، و5 أشهر في محافظة جنوب سيناء.

ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات ‏ساهم في معرفة المخزون الاستراتيجي

وأضاف اللواء خالد عبد الله، ‏بالتقرير الوارد إلى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات التابعة للشركة قد ‏ساهم في معرفة المخزون الاستراتيجي بكل محافظة والتدخل في أي وقت ‏حال نقص أي سلعة، ومعرفة احتياجات كل محافظة من السلع لحظيا. وأكد ‏كمال أن الأستاذ الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد وجه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات ‏بها، والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وشدد في ‏توجيه لمديريات التموين، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية.