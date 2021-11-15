«توفيق»: تطوير الغزل والنسيج يستهدف تحقيق 2 مليار جنيه أرباح بحلول 2025

قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، اليوم، إن مصر تشهد افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه بحلول الربع الأول من عام 2023، يتم تشغيل كل الشركات تجريبيا.

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن تحقيق الأرباح من هذا القطاع ليس سهلا، لأنه يعتمد على التسويق وليس مجرد الإنتاج فقط، متابعا: «مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج يستهدف تحقيق أرباح تتجاوز 2 مليار جنيه بعد عامين من التشغيل أي بحلول عام 2025».

التسويق من خلال شركة متخصصة

وتابع وزير قطاع الأعمال، أن التسويق يكون من خلال شركة تقوم بتسويق وبيع وتشغيل المصانع، وجرى فصل المصانع ليكون تصنيعها بكفاءة ومنتجها بسعر معقول، أما البيع فتم تخصيص شركة له؛ للتواصل مع الأسواق العالمية والمحلية بغرض تعظيم البيع للمنتجات غالية الثمن.

وأشار إلى أن نجاح المنظومة الجديدة، يجعل قطاع الغزل والنسيج يحقق أرباحا تصل إلى 2 مليار جنيه بدلًا من خسارة 3 مليارات جنيه.

تفاصيل أكبر مصنع غزل ونسيج

وفي وقت سابق، كشف المهندس هشام توفيق، تفاصيل أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة، موضحًا أن به 184 ألف مردم –الآلات المستخدمة في الغزل-، ويجاوره على مساحة قدرها 126.5 ألف متر مصنع النسيج والصباغة، ومصنع الملابس الجاهزة، ولفت إلى أن صناعة العزل والنسيج تعد من أبرز الصناعات للاقتصاد والمجتمع المصري، ويعمل بها 5 ملايين مواطن مصري.