«تعليم قنا»: تفعيل لجان حماية الطفل في المدارس

آكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، على تفعيل لجان حماية الطفل بالمدارس، وعقد لقاءات مع مجالس الأمناء وأولياء الأمور لتذليل العقبات، وتجديد مبادرة «أنا قائد»، للاستفادة من كفاءات الطلاب في إدارة حصص التربية الرياضية، تحت إشراف الهيئة التعليمية بالمدرسة.

تفعيل لجان حماية الطفل بقنا

جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه مدير تعليم قنا بمكتبه، اليوم الاثنين، بحضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، ومديري إدارات التعليم العام الابتدائي والإعدادي والثانوي والفني الصناعي والزراعي والتجاري بالمديرية، للتأكيد على الالتزام بالكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية الصادرة عن الوزارة، ومن بينها الكتاب الدوري 32 الخاص بتحديد مواعيد دخول أولياء الأمور إلى المدارس وإعلانه لإنهاء ما يتعلق بذويهم، وكذلك توحيد وتعميم مواعيد عمل مدارس الفترة الواحدة والفترتين على مستوى المديرية.

كما شدد وكيل «تعليم قنا» على استمرار عمل لجان الانضباط الإداري المشكلة من التوجيه المالي والإداري والشؤون القانونية والتعليم المختص، سواء عام أو فني، لضمان تحقق النظام بالمدارس.

الانتهاء من حصر العجز والزيادة في المدارس

وفي سياق آخر، انتهت مديرية التربية والتعليم بقنا من حصر العجز والزيادة في إطار تفعيل الكتاب الدوري رقم 26، والخاص بسد العجز في وظائف المعلمين، عن طريق العمل بالحصة، بحسب توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الانتهاء من حصر العجز بالتخصصات الأساسية في كل إدارة تعليمية.

وقال «خالد» إنه تم تخصيص جزء من ميزانية المديرية، وسيتم الإعلان عن التخصصات المطلوبة والإدارات الأكثر احتياجاً، بعد الحصول على موافقة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأضاف أن التقديم بكل إدارة تعليمية وفق الضوابط التي حددها الكتاب الدوري، وتتولى اللجنة المشكلة بالمديرية مراجعة الأوراق المقدمة ومناسبتها للتخصص المطلوب بكل حيادية وشفافية.