مصرع مُسن وإصابة 4 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

لقي مُسن مصرعه بعد أن صدمته مركبة «توك توك»، في قرية «دشطوط»، بمركز سمسطا ببني سويف، قبل قليل، فيما أصيب 4 أخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز الواسطى، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى المركزي، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع مُسن صدمه «توكتوك» بسمسطا

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بقرية دشطوط بمركز سمسطا، إثر إصطدام «توكتوك» بشخص مُسن، توفى في الحال.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة «مندي ن. أ.»، 62 سنة، بالمعاش، مقيم قرية «هلية»، مركز سمسطا ببني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بمركز سمسطا، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة المختص لمناظرة جثة المتوفي وبيان أسباب الوفاة، وإصدار تصريح الدفن.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بزراعي بني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية «أبو غزالة»، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى المركزي.

وتبين أن المصابين هم: «زينب محمد أبو الغيط»، 45 سنة، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيمن، و«صباح عبد المنعم محمود»، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و«إبراهيم خليفة عبد التواب»، 34 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، و«أحمد رمضان خليفة»، 32 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى.