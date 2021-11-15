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حظك اليوم برج القوس الاثنين 15-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:16 ص | الإثنين 15 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

ثبات انفعالي كبير يملكه مولود برج القوس، فهو من أكثر الأبراج التي يتميز المولود فيها بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذى داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

اليوم تزدهر حياتك العملية والعائلية ويطلب الجميع تواجدك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

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