عامل ينهي حياته بشنق نفسه في الإسكندرية لمروره بضائقة مالية 

أنهى عامل حياته بشنق نفسه داخل شقة محل سكنه في منطقة العصافرة، شرق مدينة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتوفى يمر بأزمة نفسية، نتيجة ضائقة مالية دفعته للتخلص من حياته، ليكون ثالث شخص ينهي حياته في الإسكندرية في غضون أسبوع، بعد طالبي هندسة وصيدلة.

تفاصيل إنهاء حياة عامل في الإسكندرية

تعود الواقعة حين تلقى قسم شرطة المنتزه ثاني شرق الإسكندرية بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة شخص داخل الشقة سكنه بمنطقة العصافرة، وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص العثور على جثة «م. أ. أ.»، 50 سنة، عامل، مسجاة أعلى سرير غرفة النوم، ووجود آثار سحجات بالرقبة، ولا يوجد بالجثة أي إصابات ظاهرة.

أسرة العامل تؤكد مروره بضائقة مالية

وبسؤال أسرته قررت في التحقيقات أن المتوفى يعاني من اكتئاب وحالة نفسية سيئة لمروره بضائقة مالية، وفوجئوا به معلق في مشنقة أعدها بباب الغرفة، ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

تحرر المحضر رقم 14328 لسنة 2021 إداري قسم شرطة ثان المنتزه بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك بعد أن أنهى طالبان حياتهما في ظروف غامضة، حيث تم العثور على جثتيهما في أحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشابين قد تخلصا من حياتهما عن طريق وضع مادة كلور في فوطة، ثم قاما بوضعها داخل كمامة، ثم وضعا «كيس نايلون» حول الرأس وربطها بـ«قفيز» خاص بالدراجات، حتى اختنقا في نفس الوقت.