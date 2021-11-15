أستاذ طاقة: مصر الأولى عالميا في إنتاج الغاز خلال الربع الثالث من العام الجاري

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، اليوم، إن مصر نجحت في تطوير إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال 6 سنوات، وتحولت من دولة تعاني من أزمة على مستوى الغاز الطبيعي، إلى دولة حققت اكتفاءها الذاتي من الغاز اللازم لتلبية كافة احتياجاتها المحلية بجميع المجالات، كما حققت فائضا تصدره للخارج حاليا، إضافة إلى نجاحها في إدخال الغاز الطبيعي بالكثير من الصناعات كبديل للبنزين والسولار.

وأضاف «القليوبي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مصر تبنت خلال السنوات الأخيرة برنامج إصلاح اقتصادي شاملا وكاملا على مستوى كل مصادر الطاقة وليس الغاز الطبيعي فقط، موضحا أن نسبة انقطاع الكهرباء حتى عام 2014 كانت كبيرة جدا، ولكن بعد إصلاح منظومة الكهرباء على مدار السنوات الماضية، الجميع يشعر بالفرق، وحاليا قلت نسبة انقطاع الكهرباء بشكل كبير للغاية.

مصر الأولى عالميا في إنتاج الغاز

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أنه نتيجة الإصلاح الاقتصادي، أصبحت مصر الأولى عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعدما كانت تعاني منظومة إنتاج الغاز الطبيعي من الكثير من المشاكل.

تصور حكيم للقيادة السياسية بشأن غاز المتوسط

وأوضح أن دول البحر المتوسط كانت على حافة حرب على الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن تعيين الحدود البحرية كان أمرا صعبا للغاية، مؤكدا أن مصر استطاعت وقف أحلام دول حاولت احتلال البحر المتوسط عام 2014؛ للسيطرة على ثرواته من الغاز الطبيعي، متابعا: «القيادة السياسية كان لديها تصور حكيم بشأن غاز البحر المتوسط».