وجَّهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لفحص سائقي الحافلات المدرسية بمختلف محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس، وذلك من خلال حملات مُكبرة على مستوى الجمهورية لفحصهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح طلبة المدارس.

المرور على 13 مدرسة وسلبية جميع عينات السائقين

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع الجهات المعنية .. حيث أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية – الغربية – البحيرة – مطروح – بنى سويف - أسيوط) عن المرور على 13 مدرسة بإجمالى فحص 119 حالة، وتبين سلبية جميع عينات السائقين.

وتوالي أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال فحص قائدي الحافلات المدرسية للحفاظ على أرواح الطلاب.